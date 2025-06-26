"Фестиваль Индии в Москве" стартует на Манежной площади 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гостей и жителей столицы приглашают на "Фестиваль Индии в Москве", который состоится С 5 по 13 июля, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Местом проведения мероприятия была выбрана одна из ключевых площадок проекта "Лето в Москве" – Манежная площадь. Организаторами выступят правительство столицы и посольство Индии.

Программа фестиваля включит в себя сотни активностей, среди которых яркие представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Кроме того, ежедневно в утренние и вечерние часы будут проходить выступления российских и индийских коллективов, уточнила Сергунина.

В пресс-службе столичного комитета по туризму отметили, что на мероприятии гости смогут попробовать национальные блюда и приобрести сувениры. Их можно будет найти в шале, который установят на украшенной экзотическими растениями площадке.

Кроме того, в плане проведения творческих занятий, в рамках которых все желающие попробуют сыграть на парном барабане табла, изучат движения танцев катхак и кучипуди, а также освоят основы разговорной речи на хинди.

На Манежной площади также откроется выставка предметов искусства из разных регионов Индии.

В свою очередь, в Мостуризме напомнили, что Москва активно сотрудничает с Индией в различных сферах, включая торговлю, креативные индустрии и туризм.

"Индия занимает второе место по турпотоку в российскую столицу среди стран дальнего зарубежья. Только за I квартал 2025 года в нашем городе побывали порядка 18 тысяч индийских путешественников – в 1,5 раза больше, чем годом ранее", – добавила Сергунина.

В рамках укрепления индийско-российских отношений в сфере туризма в Москве с 10 по 13 июля также пройдет крупный туристический конгресс OTO-AI Convention. Форум соберет вместе сотни специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих компаний стран.

На конгрессе зарубежные гости смогут ознакомиться с возможностями для отдыха в столице, а также посетить популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях.