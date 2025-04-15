Конгресс туриндустрии Москвы и Индии пройдет с 10 по 13 июля

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Масштабный туристический конгресс OTO-AI Convention, посвященный развитию индийско-российских отношений в соответствующей сфере, пройдет в Москве с 10 по 13 июля.

Организатором мероприятия выступит Ассоциация операторов выездного туризма Индии при поддержке столичного правительства. Сам форум соберет вместе сотни специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих московских и индийских компаний.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в рамках конгресса предусмотрены деловые переговоры и выступления экспертов. Кроме того, зарубежные гости смогут ознакомиться с возможностями для отдыха в Москве, а также посетить популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях.

Она напомнила, что Индия занимает одну из лидирующих позиций по количеству приезжающих в Москву туристов из дальнего зарубежья. Например, в 2024 году столицу посетили в 1,4 раза больше граждан этой страны, чем в 2023-м.

"Москва отличается идеальным сочетанием исторического наследия и современности. Это именно то, что ищут индийские путешественники сегодня. Наше партнерство с московским комитетом по туризму позволит гостям из Индии выйти за рамки традиционных туристических направлений", – отметил президент индийской Ассоциации операторов выездного туризма Химаншу Патил.

По его словам, конференция позволит создать основу для роста взаимных туристических потоков, что принесет пользу туроператорам обеих стран и укрепит позицию Москвы как ведущего направления для выездного туризма в Индии.

В свою очередь, столичная делегация была приглашена на масштабную отраслевую выставку Outbound Travel Mart, которая прошла в Индии в январе. В ходе мероприятия представители Москвы провели свыше 1,2 тысячи переговоров.

Одним из ключевых событий стало подписание соглашения о совместной работе по увеличению турпотока между Москвой и Мумбаи. Также был заключен договор о сотрудничестве с одной из ведущих туристических компаний. Теперь индийские партнеры планируют посетить Москву для обсуждения новых проектов.

Вместе с тем в прошлом году Москва стала местом проведения международного форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Мероприятие собрало около 1,3 тысячи специалистов индустрии делового туризма из стран БРИКС. В рамках форума было организовано около 2 тысяч встреч с потенциальными партнерами.

Столичные туристические компании намерены принять участие в 6 международных бизнес-миссиях до конца текущего года. С начала 2025-го представители Москвы, помимо Индии, посетили Вьетнам для подписания соглашения о работе. В ближайшие месяцы запланированы поездки в Китай и Катар.

Кроме того, столичные власти планируют увеличить число ежегодно приезжающих туристов до 52 миллионов к 2030 году, что составит 35–40% от всех путешественников по России. Кроме того, город будет принимать каждый год еще около 20 миллионов однодневных гостей.

