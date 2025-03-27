ВДНХ и кинопарк "Москино" вошли в топ запросов в туристических инфоцентрах

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

ВДНХ и кинопарк "Москино" вошли в топ запросов в столичных туристических информационных центрах (ТИЦ) за минувшую зиму среди гостей из России, Китая, Марокко, Вьетнама и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Помимо этого, в списке самых популярных запросов оказались Красная площадь и Парк Горького. Туристы интересовались фестивалями, ярмарками, мастер-классами, катками, автобусными и речными экскурсиями.

Также гости столицы часто проявляли интерес к событиям, связанным с Масленицей и китайским Новым годом. Специалисты рассказывали им о местах, где можно купить подарки ручной работы, угоститься чаем и блинами, увидеть выступления барабанщиков и другие уличные представления. Вместе с тем взрослым и детям показывали, где можно принять участие в творческих занятиях, костюмированных спектаклях, посетить кинопоказы и проиграть в старинные игры.

"Сотрудники инфоцентров делятся полезными советами, знакомят с достопримечательностями и помогают составить маршруты прогулок. Путешественникам также предлагается воспользоваться удобным цифровым сервисом Russpass, где представлена информация обо всех событиях в городе", — отметили в комитете.

В Москве для гостей функционирует несколько офисов ТИЦ, в том числе на Тверской площади и в парке развлечений "Остров мечты", а также в зданиях Северного и Южного речных вокзалов.

В прошлом году туристы из Саудовской Аравии оказались самыми щедрыми из иностранных гостей, посетивших Москву, рассказали ранее в Мостуризме. Средний чек на одного человека составил более 302 тысяч рублей.

Также в топ вошли Бахрейн (285 тысяч рублей, 91% прибытий с целью туризма), Кувейт (272 тысячи, 97% прибытий с целью туризма) и Оман (251 тысяча, 95% прибытий с целью туризма).