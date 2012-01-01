Турэксперт Васильева назвала фермы недалеко от Москвы для отдыха в выходные

Агротуризм набирает обороты по всему миру, и в России в том числе. Люди все чаще хотят отдыхать "по-деревенски", просыпаться под крик петухов, пробовать настоящие органические продукты, варить домашний сыр и печь пироги в русской печи. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет о фермах недалеко от Москвы, где можно отдохнуть от цивилизации.

Усадьба "Добрынино", Ярославская область

Усадьба "Добрынино" расположена в 30 километрах от Ярославля и принадлежит семье, которая живет в этих краях со времен Российской Империи. Сегодня здесь есть козья ферма, куда можно сходить на экскурсию, покормить коз альпийской породы и посмотреть, как устроен современный доильный зал. Также на территории есть небольшая сыроварня, где вручную варят козий сыр. Периодически проводятся мастер-классы по сыроварению (расписание и стоимость нужно уточнять у владельцев), а попробовать сыр можно в любой момент.

Как добраться и сколько стоит: поездом до Ярославля, в пути около 3,5 часа в одну сторону и от 700 рублей за билет, далее 30 километров на такси до усадьбы. Экскурсия "В гостях у козы" проходит по субботам и воскресеньям по предварительной брони, стоимость – 500 рублей с человека. Аренда домика – от 4 490 рублей в сутки (в самом маленьком могут разместиться до 5 человек).

Food&Resort, Костромская область

Фермерское хозяйство, где разводят коров, делают собственную молочную и мясную продукцию и параллельно развлекают туристов. Гостям предлагают экскурсию по ферме, в молочный и мясной цеха, где расскажут о нюансах производства, а также большой выбор разных мастер-классов: по сыроварению, приготовлению стейков, бургеров или жареного мороженого. Для тех, кто захочет особо атмосферных фотографий, есть квест "Дикий Запад", на время которого вас переоденут в ковбоев, расскажут о разных породах коров и научат готовить бургеры.

Как добраться и сколько стоит: скоростная "Ласточка" идет до Костромы около 4 часов, обычный поезд – 5,5 часа, стоимость билетов – от 800 рублей в одну сторону. Далее можно на автобусах № 105 или 107, которые идут до села Шунга (20–25 минут) и оттуда до фермы еще около 10 минут пешком. Автобусы ходят редко и нерегулярно, так что удобнее на такси – около 15 минут. Экскурсия по ферме – от 500 рублей, экскурсия в цех по переработке молока или в цех по переработке мяса – 7 000 рублей на группу до 8 человек. Мастер-класс по приготовлению сыра – 1 500 рублей с человека, участие в квесте – 2 000 рублей.

Ферма "Богдарня", Владимирская область

Ферма "Богдарня" находится недалеко от города Петушки. В конце 1990-х ее купил англичанин Джон Кописки и вместе со своей русской женой Ниной построил тут фермерское хозяйство: гостевой дом, ресторан, сыроварню и конюшню. Туристам предлагают мастер-классы по сыроварению, приготовлению стейков и русских блюд в русской печи по старинным рецептам, пикники на природе в русских национальных костюмах и с гармонистом и конные прогулки.

Как добраться и сколько стоит: на поезде до города Петушки, в пути около 2,5 часа в одну сторону и от 510 рублей за билет; оттуда – 15 минут на такси (расстояние примерно 10 км). Экскурсия по усадьбе – 500 рублей с человека, экскурсия на сыроварню – 500 рублей, мастер-класс по сыроварению – 1 200 рублей, приготовление блюда в русской печи с дегустацией и фотосессией в национальных костюмах – 20 тысяч рублей за группу до 10 человек. Номер в отеле на двоих на территории – от 5 200 рублей в сутки, двухкомнатный домик с террасой – от 9 900 рублей в сутки (размещение до 4 человек).

Экоферма "Истории в Богимово", Калужская область

Фото: vk.com/История в Богимово. Органическая ферма

На экоферме "Истории в Богимово" выращивают коров породы Джерси. Это мелкая порода – около 120 сантиметров в холке, окрас преимущественно рыжий, и среди животноводов она считается одной из самых красивых, а ее молоко высоко ценится за свою жирность 6–8%, что делает его незаменимым в производстве сметаны, масла и молока. По субботам с 12:00 до 17:00 здесь приглашают на экскурсию по ферме, где, помимо коров, можно увидеть дом, где родился первооткрыватель Таймыра Василий Прончищев, выставку живописи в "Галерее в коровнике" и продегустировать местную продукцию. В 2025 году экскурсии возобновятся с мая.

Как добраться и сколько стоит: сначала поездом до Калуги – 2,5–3 часа в пути и от 627 рублей за билет в одну сторону, потом на автобусе до Ферзикова (еще час в дороге и 144 рубля за билет) и оттуда на другом автобусе до Богимова еще 20 минут. Стоимость экскурсии – 1 000 рублей с человека, для групп от 10 человек – 500 рублей с каждого.