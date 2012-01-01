Турэксперт Васильева назвала регионы РФ с термальными источниками

Купаться зимой в термальных источниках – особое удовольствие. Вода там горячая круглый год, вокруг – сугробы, и от поверхности идет мощный пар. Для здоровья – сплошная польза, вода в источниках насыщена различными минералами, которые благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат, нервную систему, замедляют процессы старения кожи, да и как минимум это просто приятно. Рассказываем, в каких российских регионах лучшие термальные курорты.

Краснодарский край

Фото: vk.com/"Мацеста" Бальнеологический курорт

Один из самых популярных термальных курортов в стране еще с советских времен – это "Мацеста". В середине XX века здесь любили отдыхать советские политики и артисты, а сегодня это место доступно всем желающим. Местная вода насыщена сероводородом, так что стоит быть готовым к специфическому запаху.

Перед лечением (а это именно оно, а не просто спа и релакс) нужна консультация врача, который назначит курс и определит продолжительность принятия ванн, чтобы не навредить здоровью. Такие процедуры обычно назначают для лечения суставов, а также в косметических целях – сероводород улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Максимальная стоимость одной – около 1 000 рублей.

Еще один популярный курортный город в регионе – Горячий Ключ. Здесь множество санаториев, и термальные источники расположены преимущественно в них. Бассейнов в свободном доступе тут нет, разве что одна небольшая сероводородная ванна на берегу реки Псекупс, в которую можно окунуться бесплатно (но без рекомендаций врача все же не стоит).

Питьевая галерея со множеством фонтанчиков открыта для всех желающих, а не только гостей санаториев. Пить воду можно бесплатно, заплатить нужно только за тару. Информация о том, какую и сколько можно употреблять, находится в свободном доступе, но посоветоваться с врачом будет нелишним.

Сутки в санатории стоят от трех тысяч рублей с человека – сюда входит размещение в двухместном номере, трехразовое питание, консультация врача и прописанные им ванны.

Как добраться: прямой рейс до Сочи – около 4 часов в одну сторону и в среднем от 11 тысяч рублей туда и обратно, далее до Мацесты – 30 минут на "Ласточке" (от 157 рублей за билет в одну сторону), до Горячего Ключа – также на "Ласточке" (около трех часов в пути и от 875 рублей за билет в одну сторону).

Кавказские Минеральные Воды

Еще один регион, богатый на термальные курорты. Одно из самых популярных среди туристов мест – Бесстыжие ванны в Пятигорске. Это несколько небольших скалистых "бассейнов" с горячей минеральной водой. Свое интригующее название эти ванны получили за то, что многие туристы принимают их без одежды. Окунуться можно бесплатно, красивый вид с гор прилагается, из минусов – практически никакой инфраструктуры вокруг и толпы людей.

Более цивилизованное место в регионе – Суворовские термальные источники. Здесь два комплекса источников, в одном из которых тринадцать, а в другом четыре бассейна с водой разных температур. Есть раздевалки, душ, лежаки в теплое время года, а также индивидуальные кабинки и бунгало за отдельную плату. Входной билет – один в оба комплекса, стоимость – 700 рублей за первый час и 400 рублей за второй и последующие.

Как добраться: сначала самолетом до Минеральных Вод – в среднем от 10 тысяч рублей за прямой перелет туда и обратно, в пути – около 3,5 часа в одну сторону, далее – 35 минут на электричке до Пятигорска (116 рублей за билет). Бесстыжие ванны находятся в черте города, а до Суворовских терм – еще 35 километров на автобусе или такси.

Бурятия

В Бурятии, в том числе в окрестностях Байкала, – более сорока термальных источников с красивыми видами. Некоторые из них общедоступны, некоторые расположены на территории санаториев и курортов. Один из известных доступных термальных курортов – "Жемчуг". В свое время здесь искали нефть, а вместо нее нашли источники минеральной воды. Здесь несколько скважин недалеко друг от друга, условия довольно спартанские, комфорта минимум, но зато красивые виды и недорого – 250 рублей за вход.

Еще один местный курорт в 20 километрах от Северобайкальска – "Гоуджекит" – популярен среди местных, жителей Бурятии и Иркутской области. Вокруг горы и леса, неподалеку есть даже горнолыжный курорт, и в непосредственной близости от скважин расположились несколько баз отдыха.

Средняя стоимость проживания на двоих – от 3 500 рублей в сутки, купание включено в стоимость. Можно прийти искупаться и без проживания: 200 рублей – за сеанс 1,5 часа и 400 рублей – на весь день в часы работы.

Как добраться: до "Жемчуга" – сначала самолетом до Иркутска (от 15 тысяч рублей за билеты туда и обратно и около шести часов в пути в одну сторону), потом на автобусе до "Жемчуга" (билеты от 900 рублей в один конец, в пути – от 3 до 6 часов в зависимости от рейса). До "Гоуджекита" добираться чуть сложнее: можно на поезде до Северобайкальска (до курорта от города всего 20 километров) – почти четверо суток в пути и от 9 500 рублей за билет в одну сторону. Можно сначала долететь до Иркутска и потом на поезде до "Гоуджекита" (примерно 36 часов и от 3 800 рублей в одну сторону).

Тюменская область

Тюмень богата не только нефтью и газом, но и термальными водами, а благодаря высокой концентрации минералов и солей по своим целебным свойствам они не уступают более знаменитым кавказским водам. Один из курортов, "ЛетоЛето", находится прямо в черте города, помимо собственного термального бассейна, там есть аквапарк, сауны, джакузи, отель, рестораны и куча других развлечений. Вход в спа-комплекс на три часа – 1 200 рублей в будни и 1 300 в выходные с человека.

Если хочется поближе к природе, то лучше ехать за город, например на курорт "Сосновый бор" рядом с поселком Винзили. Там есть горячие бассейны с минеральной водой посреди хвойных лесов. В будни вход стоит 900 рублей с человека без ограничений по времени, в выходные – 1 100 рублей на три часа или 1 500 рублей на весь день.

Как добраться: прямой рейс до Тюмени – от 5 800 рублей туда и обратно и около трех часов в пути в одну сторону, далее автобусом до поселка Винзили (в дороге – около 30 минут и от 73 рублей – за билет в одну сторону), и оттуда – 20 минут на такси.