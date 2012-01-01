Турэксперт Васильева назвала необычные санатории России

Молодые люди все чаще предпочитают санатории другим видам отдыха. У этого тренда даже появилось специальное название – санаторинг. Теперь мало кто хочет куда-то торопиться и лезть на опасные скалы – туристы мечтают лежать в хвойных ваннах, лечить менталку и на подлете ловить выгорание. Турэксперт Екатерина Васильева решила рассказать о самых интересных санаториях в России.

Янган-Тау, Башкирия

Курорт Янган-Тау расположен на территории одноименного геопарка, которая является одним из геопарков ЮНЕСКО. Не только местная природа и ландшафты имеют международное геологическое значение, но и сама здравница уникальна в своем роде. "Янган-Тау" переводится с башкирского как "горящая гора". Свое название он получил благодаря газопаротермальным источникам – пар из скважины поступает прямо в лечебницу, где проводят оздоровительные процедуры геотермальных паром. Он насыщен медью, цинком, железом, органическими кислотами и другими микроэлементами и веществами, которые особенно успешно применяются в лечении заболеваний суставов.

Кстати, минералами можно не только дышать, но и пить: есть питьевой бювет с водой разной температуры, кстати, одно из самых живописных мест на территории санатория.

Сколько стоит: в среднем от 37 800 рублей на неделю с человека. Сюда включено проживание, питание, диагностика и базовые лечебные процедуры.

Как добраться: сначала самолетом до Уфы (в среднем от 7 400 рублей за билеты туда и обратно и чуть больше двух часов в одну сторону), потом на автобусе до села Янгантау (3,5–4 часа в пути и от 610 рублей за билет в одну сторону).

Нехама, Татарстан

Санаторий расположен недалеко от Казани и известен тем, что это одна из немногих здравниц, которая предлагает хиджаму – процедуру кровопускания. Хиджама – одна из древнейших медицинских практик, повсеместно используемая в некоторых восточных странах, в Европе и России она считается нетрадиционной медициной, но тоже имеет место быть. Чаще всего ее используют для облегчения боли в мышцах и суставах, также при кожных заболеваниях, мигренях, гастрите и других недугах. Здесь это делают при помощи медицинских банок или пиявок (гирудотерапия).

Поклонникам более традиционных оздоровительных процедур предложат бальнеотерапию, грязелечение, а также физио-, термо- и криотерапию.

Сколько стоит: от 3 300 рублей в сутки с человека при двухместном размещении (сюда включено проживание, питание, массаж одной зоны, физио- и водолечение, занятие лечебной физкультурой и галокамера по показаниям).

Как добраться: сначала самолетом до Казани – 1,5 часа в одну сторону и от 4 500 рублей за билеты туда и обратно, можно доехать поездом: с Казанского вокзала, около 12 часов в пути и от 1 200 рублей в одну сторону; далее – на автобусе около 45 минут или минут 20–25 на такси, санаторий расположен рядом с поселком Петровским.

Марциальные Воды, Карелия

Марциальные Воды – это первый курорт на территории России, который был основан еще Петром I. Император сам регулярно приезжал сюда на лечение и даже выстроил здесь себе для этих целей деревянный дворец. Санаторий известен, прежде всего, своей лечебной грязью. Ее добывают в Габозере, и эта грязь ценна своим составом, богатым сульфидами железа, который обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием. Габозерской грязью лечат болезни опорно-двигательного аппарата, а вода из местных минеральных источников идеально восполняет дефицит железа, так как в ее составе содержится железо в хорошо усваиваемой – двухвалентной – форме.

Сколько стоит: путевка на три дня по минимальной программе обойдется от 19 680 рублей на двоих, в эту сумму включено проживание в двухместном номере, питание полный пансион и базовые процедуры: циркулярный душ, гидромассаж и фитоароматерапия.

Как добраться: прямой рейс до Петрозаводска – около 1,5 часа в одну сторону и от 13 600 рублей за билеты туда и обратно, затем еще около часа на автобусе до курорта, билет обойдется примерно в 275 рублей.

Янтарный берег, Калининградская область

Считается, что янтарь – это природный биоэнергетик, который положительно влияет на нервную и эндокринную систему. Поэтому в санатории создали целую Янтарную комнату, где этот солнечный камень нанесет организму максимальную пользу. Здесь есть янтарная пирамида, янтарные массажеры, дорожка из необработанного янтаря и все эти аттракционы под расслабляющую музыку.

Помимо янтаря, тут есть скважины с минеральной водой, лечебные торфяные грязи и бонусом воздух Балтийского моря и соснового леса, насыщенный фитонциадми.

Сколько стоит: путевка на сутки обойдется в среднем от 3 000 рублей с человека (проживание, диетическое питание и лечение).

Как добраться: перелет до Калининграда – чуть больше 2,5 часа в одну сторону и от 4 200 рублей за билеты туда и обратно, потом около часа на электричке или автобусе до Светлогорска, билет – от примерно 100 рублей в одну сторону.