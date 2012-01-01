Турэксперт Васильева назвала четыре недорогих горнолыжных курорта в России

Горнолыжные курорты Краснодарского края, а также "Архыз" и "Шерегеш" вошли в топ самых дорогих в этом сезоне, подсчитали аналитики. Где покататься куда более выгодно, а удовольствия в итоге будет не меньше, расскажем в нашем материале.

Белокуриха, Алтайский край

Парадокс: пейзажи здесь практически альпийские, а отдохнуть можно вполне бюджетно. Самый большой горнолыжный комплекс в Белокурихе – "Благодать". Длина трасс достигает 2 600 метров, в основном они простые ("зеленые"), но есть и самые сложные – "красные".

Примерно такие же – в комплексе "Лесная сказка". Профи, пожалуй, больше всего понравится на "Мишиной горе", где есть трассы для фрирайда. С детьми же комфортнее всего на горе Яковка – там работает беби-лифт.

Жить можно в местных санаториях, так что катание легко совместить с оздоровительными процедурами. Номера есть как бюджетные а-ля советский шик, так и более современные. В целом стоимость размещения в горнолыжный сезон начинается от 5 000 рублей с человека в сутки, и в эту сумму уже включено трехразовое питание.

Как добраться: перелет из Москвы до Горно-Алтайска – 4,5–5 часов в одну сторону и от 14 000 рублей за билеты туда и обратно. Прямых автобусов до Белокурихи нет, поэтому нужно ехать с пересадкой в Бийске. Дорога займет примерно 3,5 часа и будет стоить около 700 рублей в одну сторону.

"Абзаково", Республика Башкортостан

Всего здесь 13 трасс общей протяженностью 13 километров. Самые длинные из них – "зеленые" и "синие", так что этот курорт подойдет скорее начинающим и отдыхающим с детьми. Профи же может быть не очень интересно, хотя парочка трасс повышенной сложности ("черных") тоже есть. Правда, не очень длинных.

Зима в регионе обычно малоснежная, и естественного "пухляка" бывает немного. Зато работают снежные пушки, которые обеспечат комфортное покрытие. Еще один плюс – здесь обычно безветренно: пространство укрыто горным массивом Шайтан и его отрогами.

Еще на территории есть кафе, сауны, небольшой аквапарк и даже мини-зоопарк. Самый бюджетный вариант размещения – номер в корпусе комплекса, самый близкий к трассам – спортотель. Плюс есть коттеджи для компаний. Цены на проживание начинаются от 4 000 рублей за номер на двоих в сутки.

Как добраться: ближайший аэропорт находится в Магнитогорске, прямой рейс из Москвы обойдется от 19 тысяч рублей туда и обратно. В пути предстоит провести около 2,5 часа в одну сторону. От аэропорта до курорта – около 60 километров, и прямо из воздушной гавани туда ходит автобус. Доехать получится примерно за 50 минут, билет стоит от 210 рублей.

"Бобровый лог", Красноярск

Здесь есть где развернуться опытным спортсменам – для них построили целых шесть "черных" трасс. Всего их 15, общая протяженность составляет почти 11 километров, а перепад высот в "Бобровом логу" доходит до 350 метров.

"Зеленая" трасса только одна, но есть два учебных склона для новичков и неопытных. На курорте работают два кресельных подъемника, причем один из них в том числе прогулочный. Он доставляет гостей на вершину полюбоваться видами на лес с одной стороны и на Красноярск – с другой. Здесь же можно передохнуть в шатер-баре.

Курорт расположен в черте города, так что до трасс легко доехать на общественном транспорте или такси, а жить можно, например, в центре. Номер в трехзвездочном отеле в Красноярске обойдется от 2 700 рублей в сутки на двоих, койко-место в хостеле – от 900 с человека, а апартаменты – от 1 300 рублей на двух проживающих.

Как добраться: билеты до Красноярска – от 18 тысяч рублей туда и обратно, в пути –

примерно 4–5 часов в одну сторону.

"Хвалынь", Саратовская область

На этом небольшом курорте всего четыре трассы: две "зеленые" по 550 метров, "красная" – 1 километр и самая длинная, "синяя", – 1,2. При этом есть очень приятный бонус – хвалынские термы: открытый теплый бассейн с видом на Волгу. Цены здесь весьма гуманные – от 1 000 рублей с человека почти за 2,5 часа.

На территории курорта есть отель, номер на двоих в котором обойдется от 4 500 рублей в сутки. При этом можно остановиться и в городе Хвалынске, от которого до трасс около 10–15 минут на автобусе или такси. Цены на гостиницы там начинаются от 2 500 рублей за номер на двоих.

Как добраться: ближайший аэропорт расположен в Саратове. Прямой перелет обойдется от 8 600 рублей туда и обратно, путь составит чуть больше 1,5 часа в одну сторону. Далее автобусом до Хвалынска 5 часов дороги, поездка стоит от 980 рублей в одну сторону.

