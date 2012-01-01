Турэксперт Васильева рассказала, чем заняться в новогодней столице России – Кирове

Статус новогодней столицы России в этом году получил Киров, праздничную эстафетную палочку ему передал Суздаль. Этот старинный русский город стал тринадцатым по счету и подготовил по такому случаю разнообразную программу развлекательных мероприятий. Рассказываем, что интересного ждет туристов в Кирове в новогодние праздники.

Выбор новогодней столицы не случайная лотерея. Отбор проходит строго: экспертная комиссия обращает внимание на то, есть ли у города опыт в проведении массовых развлекательных (и любых других) мероприятий, позволяет ли городская инфраструктура разместить многочисленных туристов и обеспечить им комфортное передвижение по городу, а также есть ли в достаточном количестве площадки для проведения праздника.

По счастливой случайности Киров как раз в этом году с размахом отметил свое 650-летие, так что к гостям и торжеству здесь точно все готово.

Что посмотреть

С 7 декабря по 7 января в Кирове каждый день будут проходить разные новогодние интерактивные игры, шоу-программы, концерты, ярмарки, мастер-классы, спектакли и многое другое. Эпицентром праздничных событий станут улица Спасская, Театральная площадь, парк "Аполло" и Александровский сад.

На протяжении всех новогодних праздников в Кирове будут проходить сказочные игры, конкурсы и семейные программы, концерты и музыкальные сказки, рождественские выставки и мастер-классы. Главными площадками новогодней столицы России станут пешеходная Спасская улица, Театральная площадь, парк "Аполло" и Александровский сад. Спасскую, кстати, будут по выходным и праздникам закрывать для транспорта (кроме спецтехники) и делать пешеходной. "Вятский Арбат" – так улицу называют в народе – перекроют 7–8, 14–15, 21–22 декабря, а также с 28 декабря по 8 января.

В эти дни на Спасской будет работать новогодняя Вятская ярмарка, где можно будет купить одежду, обувь, украшения, елочные игрушки и другие сувениры, созданные руками местных умельцев. Большинство из них украшены новогодними мотивами и символом Новогодней столицы этого года – Вятской птицей счастья, которая символизирует добрые вести и испокон веков использовалась в украшении дымковских игрушек и кружевоплетении.



Фото: ТАСС/Егор Алеев

Также на ярмарке и в многочисленных кафе и ресторанах города можно будет попробовать местные угощения: пельмени с медвежатиной, губницу (вятский рыбный суп), соленые рыжики и расстегаи.

В детском парке "Аполло" неподалеку расположилась резиденция местного Деда Мороза – наместника главного волшебника на Вятской земле.

По выходным, с 8 декабря по 6 января, можно поучаствовать в семейном квесте "12 желаний". Для этого нужно выполнить 12 заданий в разных локациях города, получить за каждое "снежинку", а кто соберет все двенадцать, сможет поучаствовать в розыгрыше призов. Для участия нужен новогодний паспорт, получить его можно в туристско-информационных центрах города бесплатно или самостоятельно распечатать на сайте в разделе "Новогодняя столица".

Большой фестиваль "Новогодье" пройдет в интерактивном парке "Заповедник сказок" в лесу неподалеку от города. Здесь гостей также ждут сказочные задание, чаепитие с Дедом Морозом, катание на ватрушках и снегоходах и сладкий подарок. Участие платное – от 1 600 до 2 400 рублей с человека в зависимости от даты.

30 декабря в Киров приедет поезд Деда Мороза, где те, кто успел купить билеты, смогут посетить его передвижную резиденцию, а все остальные – посмотреть праздничную программу и как Дед Мороз зажжет главную городскую елку.

В канун Нового года, 31 декабря, днем на Театральной площади будет развлекательная программа для детей, а с 22:00 – народные гуляния и встреча Нового года.

6, 7 и 8 января на стадионе "Динамо" пройдет ледовое шоу "Золушка" двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой, стоимость билета – 1 250 рублей. Также в эти дни – 6 и 7 января – можно будет посмотреть бесплатные представления в рамках фестиваля уличных театров, которые пройдут на Театральной площади и Спасской улице.

Как добраться и сколько стоит

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Добраться до Кирова удобнее всего на поезде, он отправляется несколько раз в день с Ярославского вокзала. В пути – от 12 до 14 часов в одну сторону, стоимость билета – от 2 300 рублей с пассажира. Также можно долететь на самолете, дорога займет чуть меньше двух часов в одну сторону, цены на билеты начинаются от 7 500 рублей туда и обратно.

Номер на двоих в трехзвездочном отеле в новогоднюю ночь обойдется от 4 500 рублей в сутки, также можно выбрать апартаменты или отели без звезд по цене от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих.