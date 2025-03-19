Москвичам рассказали, как выбрать жилье для поездки в малые города России

Гастротуры, поездки на фестивали и путешествия в малые города России – это тренд среди российских туристов за последние несколько лет.

Найти подходящее жилье в таких поездках помогают онлайн-платформы. Благодаря им туристы легко могут арендовать квартиру или номер в гостинице практически в любой точке страны, а также сравнить предложения как от собственников, так и от отелей.

Определиться с выбором помогут отзывы других пользователей. Об этом в ходе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства рассказал Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.

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