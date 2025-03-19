19 марта, 22:00Туризм
Москвичам рассказали, как выбрать жилье для поездки в малые города России
Гастротуры, поездки на фестивали и путешествия в малые города России – это тренд среди российских туристов за последние несколько лет.
Найти подходящее жилье в таких поездках помогают онлайн-платформы. Благодаря им туристы легко могут арендовать квартиру или номер в гостинице практически в любой точке страны, а также сравнить предложения как от собственников, так и от отелей.
Определиться с выбором помогут отзывы других пользователей. Об этом в ходе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства рассказал Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.