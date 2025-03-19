Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 22:00

Туризм

Москвичам рассказали, как выбрать жилье для поездки в малые города России

Москвичам рассказали, как выбрать жилье для поездки в малые города России

Аэропорт "Густав III" на Карибах завоевал популярность среди туристов

Крым в 2024 году принял более 6,5 млн туристов

Кировская область и Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов

Таиланд планирует сократить срок безвизового режима для россиян до 30 дней

"Горячий" сезон начался у туроператоров с приходом весны

"Это Москва. Туризм": трамвайные маршруты

"Московский патруль": в России с 1 марта введут обязательную аттестацию гидов

Россияне стали чаще выбирать познавательные путешествия по стране

Спрос на поездки в Китай вырос на 15%

Гастротуры, поездки на фестивали и путешествия в малые города России – это тренд среди российских туристов за последние несколько лет.

Найти подходящее жилье в таких поездках помогают онлайн-платформы. Благодаря им туристы легко могут арендовать квартиру или номер в гостинице практически в любой точке страны, а также сравнить предложения как от собственников, так и от отелей.

Определиться с выбором помогут отзывы других пользователей. Об этом в ходе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства рассказал Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика