Сергей Собянин: рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом году Москву посетили рекордные 26 миллионов туристов, что на 3% больше, чем в 2019 году, который стал самым успешным для мировой туристической индустрии. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Треть от общего числа туристов, посещающих столицу, составили жители Центрального федерального округа. Еще 17–18% – это путешественники из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Республики Татарстан и Свердловской области.

Кроме того, отметил градоначальник, в последнее время все больше туристов из Китая и стран Ближнего Востока выбирают для путешествий Москву. Иностранцы совершили свыше 2,5 миллиона поездок в столицу в 2024 году.

Исторический центр города и ухоженные парки, а также ВДНХ привлекают внимание туристов. Также фестивали и международные деловые мероприятия способствуют увеличению туристического потока, подчеркнул Собянин.

В прошлом году средняя загрузка отелей с тремя, четырьмя и пятью звездами составила 78%. Однако во время проведения крупных мероприятий этот показатель мог достигать 90% и более.

Оборот туристско-экскурсионного потребления составил 1,6 триллиона рублей в прошлом году. В связи с этим в бюджет города от туристической отрасли поступит 225 миллиардов рублей для улучшения условий жизни горожан и повышения привлекательности города для туристов, подытожил мэр.

Между тем экскурсии по Москве смогут проводить только профессиональные гиды. Для осуществления деятельности специалисты должны будут подтвердить свою квалификацию через экзамен.

Тестирование содержит 30 вопросов о законодательстве, туристических ресурсах России, истории Москвы, технике безопасности, первой помощи, культуре речи. Практическое задание состоит из ответа на билет, экскурсии по маршруту и рассказа об объекте.