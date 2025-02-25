25 февраля, 17:11Туризм
Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве. Это произошло на встрече с председателем правления холдинга "Остров мечты" Амираном Муцоевым, в рамках которой они обсудили планы по развитию парка развлечений, открытого в 2020 году.
Муцоев показал на планшете главе государства кадры по поводу работы парка и его развития. Он напомнил, что "Остров мечты" является самым крупным крытым развлекательным парком в мире.
По словам председателя правления холдинга, с момента открытия парка в Москве выросло и количество туристов, посещающих город семьями. Муцоев отметил, что раньше они могли приехать в столицу только на три дня, а теперь на поездку выделяется около шести дней, в один из которых путешественники планируют посещение "Острова мечты", а уже потом – Кремля и других достопримечательностей.
"Сначала – Кремль, а потом "Остров мечты", – с улыбкой заявил Путин.
Затем председатель правления холдинга продолжил, подчеркнув, что парк с момента открытия посетили 20 миллионов человек. Президент, имея свои данные, поправил Муцоева, заявив о 19,5 миллиона человек. В ответ на это глава правления компании уточнил, что округлил количество посетителей.
"19,6 миллиона человек его посетили чуть больше чем за четыре года, потому что мы работали полных четыре года", – заключил он, после чего оба рассмеялись.
Муцоев также анонсировал увеличение площади парка в 2026 году за счет его открытой части. По его словам, строительство на территории "Острова мечты" уже ведется. Он добавил, что площадь открытой части может превысить 200 тысяч квадратных метров.
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