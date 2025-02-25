Открытый парк на территории "Острова мечты" появится в Москве в 2026 году

Фото: stroi.mos.ru

Парк "Остров мечты" в Москве – крупнейший крытый парк аттракционов в Европе – увеличится в 2026 году за счет его открытой части. Об этом Владимиру Путину доложил председатель правления холдинга "Остров мечты" Амиран Муцоев.

По его словам, строительство открытого парка на территории "Острова мечты" уже ведется. Открытие запланировано на следующий год.

Муцоев также ранее отмечал, что площадь открытой части может превысить 200 тысяч квадратных метров.

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