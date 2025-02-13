13 февраля, 08:00Город
"Активные граждане" могут оценить благоустройство общественных пространств столицы
Жители столицы могут оценить, как преобразились городские парки, скверы, спортивные и игровые площадки. Такое голосование запустили в проекте "Активный гражданин".
Там можно выбрать, например, зону отдыха рядом с Деревлевским прудом, прогулочный экомаршрут в районе поймы реки Котловки и другие места столицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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