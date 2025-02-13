"Активные граждане" могут оценить благоустройство общественных пространств столицы

Жители столицы могут оценить, как преобразились городские парки, скверы, спортивные и игровые площадки. Такое голосование запустили в проекте "Активный гражданин".

Там можно выбрать, например, зону отдыха рядом с Деревлевским прудом, прогулочный экомаршрут в районе поймы реки Котловки и другие места столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.