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Новости

13 февраля, 08:00

Город

"Активные граждане" могут оценить благоустройство общественных пространств столицы

"Активные граждане" могут оценить благоустройство общественных пространств столицы

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Жители столицы могут оценить, как преобразились городские парки, скверы, спортивные и игровые площадки. Такое голосование запустили в проекте "Активный гражданин".

Там можно выбрать, например, зону отдыха рядом с Деревлевским прудом, прогулочный экомаршрут в районе поймы реки Котловки и другие места столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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