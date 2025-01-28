В Москве протестируют умные камеры для снижения уровня городского шума

Камера-шумомер "Эфир" прошла сертификацию и готова к работе. Этот инновационный комплекс, разработанный московскими изобретателями, способен в плотном транспортном потоке обнаружить автомобили и мотоциклы с громкой музыкой или неисправными глушителями. Уровень шума фиксируется с высокой точностью, а нарушители могут получить штраф до 30 тысяч рублей.

На Патриарших прудах жители жалуются на постоянный шум от громкой музыки и рева моторов. Установленные камеры смогут измерять уровень шума от 60 до 120 децибелов и фиксировать нарушения даже в сложных погодных условиях.

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