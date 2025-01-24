Суда патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения происшествий

Фото: Мосва 24/Лидия Широнина

Спасатели осуществляют мониторинг с помощью более чем 25 судов на воздушной подушке в целях обеспечения безопасности на водных объектах столицы, включая реки и водоемы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что такой транспорт может передвигаться и по воде, и по льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

В связи с теплой зимой лед на реках и водоемах стал тонким, поэтому жителям города необходимо проявлять осторожность, не выходить на лед, а также внимательно следить за детьми и домашними животными вблизи водных объектов.

Однако спасатели регулярно проводят профилактическую работу, чтобы предотвратить возможные происшествия. Специалисты не только патрулируют береговые зоны, но и беседуют на тему безопасности с отдыхающими возле рек и водоемов, школьниками и студентами.

Кроме того, в зимний период проводятся регулярные измерения толщины ледяного покрова на поверхности Москвы-реки и других водоемов, отметило ведомство. Особое внимание уделяется местам, где люди могут выходить на лед, заниматься зимним купанием, рыбалкой или кататься на коньках на естественных водоемах.

По данным комплекса, на данный момент толщина льда на Москве-реке в районе Карамышевской набережной составляет до 10 сантиметров, в то время как в Серебряном Бору – до 4 сантиметров.

На Химкинском водохранилище замер толщины выявил отметку в 19 сантиметров, а на его внутренних водоемах – от 14 до 24 сантиметров.

Между тем безопасность на водных объектах обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции.

Причиной аномально теплой зимы в Центральной России может быть явление Ла-Нинья в Тихом океане, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Это атлантические циклоны, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.