Пенсионер погиб при подготовке к рыбалке в Подольске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Мужчина 1952 года рождения погиб в Подольске во время подготовки к рыбалке. Тело с повреждениями на лице нашли рядом с водоемом, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета РФ.

"Организована процессуальная проверка. Предварительно установлено, что в этот день пенсионер пошел к водоему, чтобы проверить состояние льда и спилить ветви дерева, мешавшего ему рыбачить", – говорится в публикации.

Специалисты осмотрели место случившегося, планируется провести ряд экспертиз.

Ранее останки женщины 1942 года рождения были обнаружены на северо-востоке Москвы. Мумифицированное тело нашли в одном из домов на Северном бульваре после того, как оперативникам поступила информация от коммунальных служб о вскрытии двери в квартиру для устранения протечки.

