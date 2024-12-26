Человеческие останки обнаружены на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Останки человека найдены на Чертановской улице в Москве. Об этом заявила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки. Также предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее останки женщины 1942 года рождения были обнаружены на северо-востоке Москвы. Мумифицированное тело нашли в одном из домов на Северном бульваре после того, как оперативникам поступила информация от коммунальных служб о вскрытии двери в квартиру для устранения протечки.

