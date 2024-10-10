Мумифицированное тело женщины обнаружили в квартире в Отрадном

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Останки женщины, которая умерла примерно три месяца назад, были найдены на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник.

Мумифицированное тело было найдено в одном из домов на Северном бульваре после того, как оперативникам поступила информация от коммунальных служб о вскрытии двери в квартиру для устранения протечки. Скончалась хозяйка жилья 1942 года рождения.

Сейчас труп передали в морг. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

Аналогичная ситуация произошла в квартире на проспекте Вернадского в середине августа. Мумифицированное тело женщины 1947 года рождения направили в морг для установления причины и давности смерти.

До этого в лесу в ТиНАО нашли тело мужчины в полиэтиленовой пленке. Его обнаружили в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон.

