Агентство "Москва": мумифицированное тело женщины обнаружили в столичной квартире

Фото: depositphotos/blinow61

Мумифицированное тело женщины обнаружено в столичной квартире на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о трупном запахе из квартиры на проспекте Вернадского. Женщина сообщила, что запах идет из квартиры соседки, которую давно не видели. Дверь в жилище вскрыли", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, на полу нашли тело хозяйки квартиры, пенсионерки 1947 года рождения. Дверь была заперта изнутри, окна закрыты, а вещи лежали на местах. В настоящее время тело умершей направлено в морг для установления причины и давности смерти.

Ранее в лесу в ТиНАО нашли тело мужчины в полиэтиленовой пленке. Его обнаружили в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. При этом точную причину предстоит определить после проведения судебно-медицинской экспертизы.

