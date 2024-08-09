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09 августа, 11:53

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CBS News: застрявший в багажной ленте труп женщины нашли в аэропорту Чикаго

Труп женщины, застрявший в багажной ленте, нашли в аэропорту Чикаго – СМИ

Фото: 123RF/stockdeca

В международном аэропорту О'Хара в штате Иллинойс обнаружили труп женщины, застрявший в механизмах багажной ленты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пожарный департамент города Чикаго.

Тело 57-летней женщины застряло в багажной ленте пятого терминала, предназначенного для международных рейсов. Ее личность устанавливается. Также правоохранителям предстоит выяснить, как она там оказалась.

Камеры наблюдения авиагавани зафиксировали, как женщина заходит в зону пятого терминала в четверг, 8 августа, около 02:27 по местному времени (10:27 мск). При этом неизвестно, когда она погибла и как тело попало на багажную ленту. Бюро судмедэкспертизы округа Кук проведет вскрытие, чтобы определить причину смерти.

Ранее американец принял скейтбордиста за рыбу, после чего ударил его мачете. Полиция задержала злоумышленника. Мужчину заключили в тюрьму по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

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