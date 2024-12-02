Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в московской квартире

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, удар ножом мужчине 1989 года рождения нанесла его супруга в квартире на Рублевском шоссе. В связи с этим женщина была задержана. На нее завели дело по статье об убийстве.

Кунцевская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и привлечение женщины к уголовной ответственности.

Ранее останки женщины 1942 года рождения были найдены на северо-востоке Москвы. Мумифицированное тело было обнаружено в одном из домов на Северном бульваре после того, как оперативникам поступила информация от коммунальных служб о вскрытии двери в квартиру для устранения протечки.

