Тело мужчины найдено недалеко от "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело мужчины, личность которого пока не установлена, обнаружили на противоположном берегу от Шелепихинской набережной и "Москва-Сити". Об этом рассказали в пресс-службе городского главка МВД, передает РИА Новости.

Труп был найден в районе улицы 1812 года, дома № 14. Сейчас на месте происшествия задействованы сотрудники МВД.

Ранее тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

До этого тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова в начале октября на территории подмосковного участка обнаружил сын.

