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"Известия": в Подмосковье найдено тело экс-министра энергетики ЛНР Завизенова

В Подмосковье найдено тело экс-министра энергетики ЛНР Завизенова – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова нашли в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".

По словам собеседника газеты, тело мужчины обнаружил на территории участка в Подмосковье его сын. Предположительно, мужчина покончил с собой.

До этого тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

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