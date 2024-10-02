"Известия": в Подмосковье найдено тело экс-министра энергетики ЛНР Завизенова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова нашли в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".

По словам собеседника газеты, тело мужчины обнаружил на территории участка в Подмосковье его сын. Предположительно, мужчина покончил с собой.

До этого тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.