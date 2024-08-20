SCMP: заказавший клининг мужчина обнаружил труп пропавшей 10 лет назад матери

Фото: AP Photo/Heng Sinith

Останки женщины, которая пропала 10 лет назад, обнаружили сотрудники клининга во время уборки дома в префектуре Киото в Японии. Об этом сообщает газета SCMP.

Мужчина в связи с подготовкой к переезду по случаю смены работы решил убраться в четырехкомнатном доме, который был сильно загрязнен, поэтому вызвал клининг. При этом, как уточняет издание, в последнее время он жил в этом доме один, так как после исчезновения матери его отец скончался, а сестра отправилась на заработки.

В результате спустя три часа уборки сотрудники клининга обнаружили под старыми одеялами и постельным бельем человеческие останки. Мужчина, увидев это, позвонил в полицию, которая подтвердила, что останки принадлежат его пропавшей матери. Хозяин дома предположил, что его родственница умерла в своей комнате и никто не обратил на это внимание, так как она часто уходила из дома на несколько дней без предупреждения и редко с кем-либо разговаривала.

При этом трупный запах никто не почувствовал, так как дом был очень грязный, уточнило издание. Причина смерти женщины и дальнейшая судьба этого дела не разглашается.

Накануне полиция обнаружила труп мужчины и раненую женщину в частном доме в ТиНАО. Пострадавшую привезли в больницу. В самом доме выявили следы возгорания.

Спустя время полицейские задержали подозреваемого в нападении на семейную пару. Им оказался 38-летний уроженец Таджикистана, его доставили к следователям. Они завели дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц. Мотивом, как уточнили в столичном СК, могла быть корысть.

