Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на супружескую пару в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве уточнили, что задержанным оказался 38-летний уроженец Таджикистана, его доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Криминалисты продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

По данным следствия, вечером 19 августа мужчина напал с топором на супругов, от полученных ранений мужчина скончался на месте, а его супругу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

О происшествии в ТиНАО стало известно вечером 19 августа, в одном из частных домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и женщину с ранениями.

Пострадавшей в данный момент оказывается медицинская помощь. По данным столичной прокуратуры, в доме также зафиксировали следы возгорания.