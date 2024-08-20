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Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на супружескую пару в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на семейную пару в деревне Ярцево в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
В ведомстве уточнили, что задержанным оказался 38-летний уроженец Таджикистана, его доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Криминалисты продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.
По данным следствия, вечером 19 августа мужчина напал с топором на супругов, от полученных ранений мужчина скончался на месте, а его супругу в тяжелом состоянии доставили в больницу.
О происшествии в ТиНАО стало известно вечером 19 августа, в одном из частных домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и женщину с ранениями.
Пострадавшей в данный момент оказывается медицинская помощь. По данным столичной прокуратуры, в доме также зафиксировали следы возгорания.
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