17 августа, 22:31Происшествия
Полиция задержала ряд участников массовой драки на юго-востоке Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители задержали и доставили в полицию нескольких участников массовой потасовки на юго-востоке Москвы, в том числе несколько подростков, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.
Сообщение о нарушении общественного порядка на Братиславской улице поступило примерно в 19:40 по московскому времени. По предварительной версии, между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку.
В ведомстве уточнили, что родители или законные представители несовершеннолетних участников будут вызваны в ОВД. В данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Накануне на Кавказском бульваре несколько человек устроили конфликт со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия.
В ходе потасовки один из мужчин открыл стрельбу по воздуху. Как предполагает следствие, он использовал травматическое оружие. Установкой всех обстоятельств произошедшего занимались сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры.
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