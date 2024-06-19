Тело пропавшей 12-летней девочки обнаружили в колодце в Кемеровской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Тело 12-летней девочки обнаружили в колодце возле заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она уточнила, что девочка вышла из дома несколько дней назад и после этого пропала. Ее объявили в розыск накануне, а тело обнаружили 19 июня. По словам Волк, на теле девочки зафиксировали признаки насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Подозреваемый в убийстве девочки уже задержан. По данным регионального следственного управления СК РФ, им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель.

Ранее мать обратилась с заявлением в полицию из-за пропажи ее дочери, которая ушла вечером из дома и не вернулась. Девочку нашли мертвой, а в больницу с отравлением, предположительно психотропными веществами, доставили подругу погибшей.



В связи с этим следователи выдвинули версию, что смерть девочки могла наступить от отравления психотропными веществами. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, уточнили в ведомстве. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

