19 июня, 11:53Происшествия
Тело пропавшей 12-летней девочки обнаружили в колодце в Кемеровской области
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"
Тело 12-летней девочки обнаружили в колодце возле заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она уточнила, что девочка вышла из дома несколько дней назад и после этого пропала. Ее объявили в розыск накануне, а тело обнаружили 19 июня. По словам Волк, на теле девочки зафиксировали признаки насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Подозреваемый в убийстве девочки уже задержан. По данным регионального следственного управления СК РФ, им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель.
Ранее мать обратилась с заявлением в полицию из-за пропажи ее дочери, которая ушла вечером из дома и не вернулась. Девочку нашли мертвой, а в больницу с отравлением, предположительно психотропными веществами, доставили подругу погибшей.
В связи с этим следователи выдвинули версию, что смерть девочки могла наступить от отравления психотропными веществами. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, уточнили в ведомстве. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
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