19 мая, 13:56Происшествия
Тело несовершеннолетней обнаружили в парке около Большого Купавенского проезда
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по факту обнаружения тела несовершеннолетней в парке вблизи Большого Купавенского проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Ведомство координирует работу правоохранителей и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, с заявлением об исчезновении девочки 2010 года рождения обратилась ее мама. Женщина заявила, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой.
В ведомстве рассказали, что из парка в медучреждение доставлена подруга девочки с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.
Согласно одной из версий, смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено.
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