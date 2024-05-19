Тело несовершеннолетней обнаружили в парке около Большого Купавенского проезда

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по факту обнаружения тела несовершеннолетней в парке вблизи Большого Купавенского проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Ведомство координирует работу правоохранителей и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, с заявлением об исчезновении девочки 2010 года рождения обратилась ее мама. Женщина заявила, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой.

В ведомстве рассказали, что из парка в медучреждение доставлена подруга девочки с диагнозом отравление, предположительно психотропными веществами.



Согласно одной из версий, смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли труп женщины в лесопарковой зоне на западе Москвы. Тело женщины с телесными повреждениями в области головы обнаружили вблизи улицы Лобачевского.