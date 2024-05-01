Сотрудники полиции нашли тело женщины в лесопарковой зоне на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правоохранители нашли труп женщины в лесопарковой зоне на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Вечером 30 апреля в лесопарковой зоне вблизи улицы Лобачевского обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в области головы", – уточнили в ведомстве.

Специалисты планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования.

Ранее около Комсомольской площади в Москве обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший был 1980 года рождения. Не менее двух ножевых ранений зафиксировали в области туловища. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

