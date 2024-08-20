Останки человека найдены в лесу в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Человеческие останки найдены в лесу в ТиНАО. О случившемся сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"Организована доследственная проверка. <...> В настоящее время следователи работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в публикации.

Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

