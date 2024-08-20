20 августа, 15:31Происшествия
Останки человека найдены в лесу в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Человеческие останки найдены в лесу в ТиНАО. О случившемся сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.
"Организована доследственная проверка. <...> В настоящее время следователи работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в публикации.
Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.
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