Тело женщины найдено в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Труп женщины нашли в квартире на северо-востоке Москвы. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Ведомство уточнило, что есть признаки насильственной смерти: телесные повреждения наблюдаются в области туловища и головы. По данному факту следователи начали проверку.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее муж, которой также находился в квартире с повреждениями. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – говорится в публикации.

В рамках расследования будут установлены обстоятельства случившегося.

Ранее в жилом доме на улице Герасима Курина полиция обнаружила тело женщины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По версии следствия, травмы ей мог нанести мужчина, с которым она употребляла алкоголь. Правоохранители организовали проверку.

