Тела четверых детей обнаружили в частном доме под Тверью

Фото: 123RF/savmaster

Тела четверых детей нашли в частном доме в Тверской области, сообщает областная прокуратура.

Погибшие дети найдены в СНТ "Межурка" Калининского округа, на место уже выехал первый зампрокурора Тверской области Евгений Денисов.

"Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль", – указали там.

Иных подробностей ведомство не привело. Однако, по информации РИА Новости, детей мог убить их отец. Источник агентства также рассказал, что мужчина до совершения преступления закрыл жену. Сам он задержан и находится в реанимации после попытки самоубийства.

Ранее останки человека были найдены на Чертановской улице в Москве. Столичная прокуратура контролировала ход проверки. Также планировалось провести судебно-медицинскую экспертизу.

