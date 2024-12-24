Москвич застрелил друга и поджег машину с его телом под Солнечногорском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Москвича, который убил своего друга и поджег машину с его телом, задержали в Москве, сообщила пресс-служба ГУ Следственного комитета России по Московской области.

Тело погибшего обнаружили 20 декабря 2024 года. Оно находилось в салоне сгоревшего автомобиля, который оставили на обочине дороги в городском округе Солнечногорск. На теле мужчины были обнаружены три огнестрельных ранения.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Позже в результате взаимодействия сотрудников СК с полицейскими была установлена личность потерпевшего. Жертвой преступления стал житель Москвы 1977 года рождения.

Следователи изучили окружение мужчины и начали подозревать в убийстве его друга – москвича 1974 года рождения. Спустя некоторое время он был задержан. В ходе допросе мужчина рассказал, что в день преступления он и погибший вместе ехали в автомобиле, когда между ними возник конфликт.

В результате ссоры задержанный несколько раз выстрелил в попутчика, после чего поджег машину с находящимся внутри телом. Таким образом он надеялся скрыть следы преступления.

"К настоящему времени уже проведен ряд следственных действий, в том числе осмотры и допросы, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых медицинская, баллистическая, психоло-психиатрическая. Продолжаются сбор и закрепление доказательственной базы", – рассказали представители СК.

Ранее полицейские задержали москвича, который угрожал сотрудникам ресторана быстрого питания гранатой, если ему не выдадут заказ. В его квартире правоохранители нашли коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток, пакет с неизвестным веществом и спрессованные брикеты. Согласно результатам исследования, находкой оказался наркотик растительного происхождения массой 131 грамм.