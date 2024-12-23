В Петербурге полковник МВД признался в организации убийства в 1998 году

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации взрыва автомобиля в июне 1998 года, признался в содеянном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

В частности, Смирнов подтвердил, что именно он организовал убийство сотрудника Балтийского судомеханического завода, расположенного на территории городского порта.

О задержании 60-летнего полковника в отставке стало известно в мае, он находится в СИЗО. По данным следствия, 15 июня 1998 года трое соучастников убийства под видом сотрудников милиции остановили автомобиль с тремя потерпевшими на проезжей части дороги на Турухтанные острова.

Отвлекая внимание пассажиров машины, злоумышленники поместили под водительское сидение взрывное устройство, которое по радиосвязи привели в действие после отъезда автомобиля. В результате взрыва один из потерпевших погиб, а двое других получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Предполагаемый заказчик убийства – 53-летний местный житель Вячеслав Иванов. Суд арестовал его до января. Кроме того, в апреле задержали одного из пособников в совершении убийства, еще двое соучастников к настоящему времени умерли.

Ранее на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева было совершено покушение. По версии следствия, неизвестный выстрелил в политика четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленника разыскивают.

