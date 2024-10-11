ТАСС: покушение на помощника депутата Аликхаджиева в Подмосковье было спланировано

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева было спланировано и заранее подготовлено. Такое предположение выдвинул ТАСС источник в полиции.

По мнению источника в правоохранительных органах, на сбалансированность покушения указывает тот факт, что нападавший ждал, пока Аликхаджиев останется дома один. После этого, как утверждает собеседник агентства, злоумышленник проник на территорию дома депутата и после покушения скрылся из поселка, оставшись незамеченным.

О покушении на Аликхаджиева стало известно утром 11 октября. Сам инцидент произошел накануне вечером в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово.

По версии следствия, неизвестный выстрелил в бывшего зампреда правительства Ингушетии четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленника разыскивают. Расследование дела находится на контроле у подмосковной прокуратуры.

