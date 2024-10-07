Автомобиль начальника районного отдела полиции взорвали в Херсонской области

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В Херсонской области совершили покушение на начальника районного отдела полиции, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СК России по региону.

Под его машиной сработало взрывное устройство. ЧП произошло около 10:40 на территории площадки у магазина "Троя" в поселке городского типа Новотроицкое.

В результате детонации начальник ОМВД России "Новотроицкое" получил минно-взрывную травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в Энергодаре неизвестные подорвали машину сотрудника Запорожской АЭС. По версии следствия, 4 октября под припаркованную у дома на бульваре Каштанова машину была заложена самодельная взрывчатка. Оказалось, что автомобиль принадлежал начальнику группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС.

Когда сотрудник Запорожской станции сел в машину, то взрывное устройство сработало. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача или хранение взрывчатых веществ или устройств". Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выявление причастных к совершению данного преступления.