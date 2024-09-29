Дело возбуждено против боевиков ВСУ после подрыва гражданской машины в Курской области

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело было возбуждено в отношении украинских боевиков, которых подозревают в подрыве легкового автомобиля в Курской области, сообщила пресс-служба военных следственных органов СК России.

Расследование будет проводиться по признакам нарушения статей об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о террористическом акте.

По данным следователей, в конце августа 2024 года украинские военные, воспользовавшись беспилотником, к которому было прикреплено взрывное устройство, взорвали легковой автомобиль.

Инцидент произошел на участке дороги, которая проходит по территории села Большое Солдатское. В этот момент за рулем находился мирный житель. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранение.

Накануне в отношении боевиков ВСУ были возбуждены два уголовных дела. Военные следователи установили, что в конце августа 2024 года украинские боевики обстреляли село Черкасское Поречное Курской области. Там же они подожгли 3 частных жилых дома, а затем с особой жестокостью убили 2 человек.

Вместе с тем в конце сентября бойцы ВСУ, применив управляемые БПЛА, начиненные взрывными устройствами и зажигательной смесью, подожгли частные жилые дома, в которых в тот момент находились мирные жители. Это произошло в селе Волоконск Большесолдатского района региона.