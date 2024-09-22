СК возбудил дело в отношении украинских боевиков, расстрелявших жителя Курской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного жителя при эвакуации с приграничной территории Курской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Информация об убийстве мирного жителя украинскими боевиками появилась в соцсетях. После проверки следствие возбудило дело в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления Северск, 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп.

Оно расследуется по статьям "Убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти" и "Террористический акт".

По данным СК, 8 августа боевики ВФУ из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля ВАЗ, двигающихся по участку автомобильной дороги город Льгов – село Погребки в Суджанском районе Курской области. В результате один гражданин погиб, еще два получили ранения. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.