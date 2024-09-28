Уголовные дела об убийстве и теракте возбуждены из-за преступлений ВСУ в Курской области

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Два уголовных дела были возбуждены в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые имеют отношение к убийству местных жителей и обстрелам домов на территории Курской области, сообщила пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

Преставители ведомства будут расследовать дела об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом, а также о террористическом акте.

Военные следователи установили, что в конце августа 2024 года украинские боевики обстреляли село Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Там же они подожгли 3 частных жилых дома, а затем с особой жестокостью убили 2 человек.

Вместе с тем в конце сентября бойцы ВСУ, применив управляемые БПЛА, начиненные взрывными устройствами и зажигательной смесью, подожгли частные жилые дома, в которых в тот момент находились мирные жители, в селе Волоконск Большесолдатского района Курской области. Это привело к значительному повреждению по меньшей мере 8 частных жилых домов и разрешнию еще 2 построек.

В рамках предварительного следствия планиурется установить и привлечь к ответственности всех украинских боевиков, виновных в этих преступлениях.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, которых подозревают в убийстве мирного жителя во время эвакуации с приграничной территории Курской области. Изначально информация о произошедшем появилась в соцсетях.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

