Москвич угрожал сотрудникам фастфуда гранатой из-за невыданного заказа

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Полицейские задержали москвича, который угрожал сотрудникам ресторана быстрого питания гранатой, если ему не выдадут заказ. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отмененный им заказ, хотя ему вернули деньги. После получения отказа злоумышленник начал угрожать сотрудникам похожим на гранату предметом. Забрав пакет с едой, мужчина скрылся.

По горячим следам оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. В квартире правоохранители нашли коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток, пакет с неизвестным веществом и спрессованные брикеты. Согласно результатам исследования, находкой оказался наркотик растительного происхождения массой 131 грамм.

Кроме того, на подземной парковке в автомобиле задержанного обнаружили и изъяли страйкбольную гранату. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством и незаконном хранении взрывных устройств.

Как рассказал управляющий отелем на Чертановской улице, после словесного конфликта один из постояльцев угрожал ему убийством, используя в качестве оружия похожий на гранату предмет. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 и части 1 статьи 222.1 УК РФ.