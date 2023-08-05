Суд арестовал обвиняемого в подрыве страйкбольной гранаты в салоне авто в "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал мужчину, который обвиняется в подрыве страйкбольной гранаты в салоне автомобиля в районе "Москва-Сити". Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Согласно информации, мужчина угрожал другому человеку, который находился за рулем машины, предметом, похожим на пистолет, после чего сел в иномарку. Водитель выше из автомобиля, а обвиняемый пересел на его место, пытаясь запустить двигатель, однако после неудачи вышел из салона и бросил в нее страйкбольную гранату. После инцидента он скрылся.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который бросил взрывное устройство в машину, припаркованную около "Москва-Сити". Как сообщили в полиции, в салон Jaguar прилетела страйкбольная граната. Взрывной волной в машине выбило стекла, никто не пострадал.

Позднее преступника задержали. Стрелявшим оказался мужчина 1989 года.

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