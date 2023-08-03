В Москве поймали мужчину, угрожавшего автомобилисту стайкбольной гранатой

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Неизвестный угрожал водителю автомобиля на территории "Москва-Сити" похожим на пистолет предметом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате хлопка пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что звонок об инциденте поступил в полицию около 20:10. Хлопок произошел в 1-м Красногвардейском проезде.

В результате злоумышленник был задержан.

"В настоящее время он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании вооруженного человека в поликлинике по адресу улица Стромынка, дом 7, корпус 1. Отмечалось, что подозреваемый угрожал врачам больницы. Выстрелов не последовало, никто не пострадал.

Позже выяснилось, что задержанный 1971 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

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