В Москве задержан постоялец отеля, угрожавший взорвать гранату

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

В Москве полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и незаконном хранении взрывных устройств, передает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

С заявлением к правоохранителям обратился управляющий отелем, расположенным на Чертановской улице, и сообщил, что после словесного конфликта один из постояльцев угрожал ему убийством, используя при этом в качестве оружия предмет, похожий на гранату.

После на место происшествия оперативно приехали сотрудники полиции, которые провели задержание нарушителя. Им оказался 41-летний житель Свердловской области.

Также правоохранители обыскали комнату задержанного, где обнаружили два предмета, похожих на гранаты. В свою очередь, сотрудники инженерно-саперного отделения изъяли данные предметы и обезвредили их. Проведя исследование, они выяснили, что предметы относятся к категории взрывных устройств и боеприпасов осколочного действия, а также 2 запала к ним.

В ведомстве заявили, что возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 и части 1 статьи 222.1 УК РФ.

Ранее в Москве был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье о хулиганстве 56-летний житель района Митино, угрожавший прохожим саблей на северо-западе Москвы.

Пьяный мужчина около одного из домов по Пятницкому шоссе подошел к группе граждан и достал из ножен саблю. Также он стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы. Изначально его обезвредили молодые люди, а после передали мужчину силовикам.