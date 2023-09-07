Дебошира задержали из-за угроз людям гранатой в Ростове-на-Дону

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Сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали дебошира, который угрожал местным жителям гранатой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

ЧП случилось на улице Таганрогской Октябрьского района, по первичной информации, в пункте сбора гумпомощи для бойцов СВО. Свидетели этого инцидента заявили на дебошира в правоохранительные органы, добавив, что мужчина в камуфляже угрожает им гранатой. После этого на место приехал наряд патрульно-постовой службы и задержал россиянина.

"Никто не пострадал. Мотивы задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются", – сказано в сообщении.

2 августа военнослужащий угрожал взорвать гранаты под Уфой, однако сдался правоохранителям после разговора с Хабировым. До него полицейские около двух часов вели переговоры со злоумышленником, но тот требовал встречи с главой республики.

Угрожавшим взорвать гранату оказался дезертир, которого везли к психиатру. Это мужчина 1984 года рождения, на него было возбуждено уголовное дело за оставление части, где он служил.

4 августа мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Однако после он совершил самоубийство в СИЗО.

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