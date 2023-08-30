В СИЗО нашли мертвым военного, угрожавшего взорвать гранату на трассе в Уфе

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Военный, который покинул место службы и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе, совершил самоубийство в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

"По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили", – отметил он, добавив, что дезертир покончил с собой в камере изолятора.

Галин добавил, что 30 августа мужчина был в камере один. Он сообщил, что члены ОНК приходили к нему 11 августа и тогда жалоб на условия содержания у него не было.

Военнослужащий угрожал взорвать гранаты под Уфой 2 августа, однако сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. До него полицейские около двух часов вели переговоры со злоумышленником, но тот требовал встречи с главой республики.

Угрожавшим взорвать гранату оказался дезертир, которого везли к психиатру. Это мужчина 1984 года рождения, на него было возбуждено уголовное дело за оставление части, где он служил.

4 августа мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

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