Таможенники задержали на границе РФ и Латвии украинца с арсеналом оружия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сотрудники таможни на пункте пропуска Бурачки на границе РФ и Латвии в Псковской области задержали украинца, пытавшегося провезти в Россию арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает ТАСС.

Гражданин Украины прибыл из Латвии за рулем микроавтобуса. Он подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения о перемещаемых им личных вещах.

При досмотре в его автомобиле нашли револьвер модели Safari РФ-430, изготовленный на Украине, с кобурой и ершиком для чистки ствола, 28 патронов к нему с маркировкой CaI. 4 mm Flobert, произведенную в Турции пневматическую винтовку и 75 пуль к ней.

Разрешения на оружие не было. Также при мужчине обнаружили оптический прицел, бинокль, миниатюрную видеокамеру, семь различных электроприборов, две линзы, семь видеокамер, пять роутеров, системные блоки, видеокарты, зарядные устройства и ноутбуки.

Все незадекларированные предметы у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды боеприпасов и вооружения. Также возбуждено административное дело по статье "Недостоверное декларирование товаров".

Ранее гражданина РФ украинского происхождения задержали в Екатеринбурге по обвинению в финансировании ВСУ. Подозреваемого задержали в аэропорту Екатеринбурга. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. В частности, он спонсировал приобретение оборудования спутниковой связи, которое предназначено для передачи координат расположения ВС РФ.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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