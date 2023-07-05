ФСБ задержала в Екатеринбурге обвиняемого в госизмене россиянина

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Гражданина РФ украинского происхождения задержали в Екатеринбурге по обвинению в финансировании ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.

Как уточнили журналисты, подозреваемого задержали в аэропорту Екатеринбурга. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы", – говорится в уведомлении.

По данным ФСБ, 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. В частности, он спонсировал приобретение оборудования спутниковой связи, которое предназначено для передачи координат расположения ВС РФ.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее ФСБ задержала за госизмену конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону. Как выяснили сотрудники ведомства, с февраля по апрель 2023 года россиянин выполнял задания ГУР Украины.

В отношении подозреваемого также возбудили уголовное дело по факту государственной измены.

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