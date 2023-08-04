Угрожавшего взорвать гранату военнослужащего в Уфе арестовали на два месяца

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Уфимский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, который угрожал взорвать гранату и сдался после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемый пробудет под арестом два месяца.

Инцидент произошел 2 августа. Военнослужащий угрожал взорвать гранаты под Уфой, однако сдался правоохранителям после разговора с Хабировым. До него полицейские около двух часов вели переговоры со злоумышленником, но тот требовал встречи с главой республики.

Угрожавшим взорвать гранату оказался дезертир, которого везли к психиатру. Это мужчина 1984 года рождения, на него было возбуждено уголовное дело за оставление части, где он служил.