17:02Происшествия
Угрожавшего взорвать гранату военнослужащего в Уфе арестовали на два месяца
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Уфимский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, который угрожал взорвать гранату и сдался после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемый пробудет под арестом два месяца.
Инцидент произошел 2 августа. Военнослужащий угрожал взорвать гранаты под Уфой, однако сдался правоохранителям после разговора с Хабировым. До него полицейские около двух часов вели переговоры со злоумышленником, но тот требовал встречи с главой республики.
Угрожавшим взорвать гранату оказался дезертир, которого везли к психиатру. Это мужчина 1984 года рождения, на него было возбуждено уголовное дело за оставление части, где он служил.
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