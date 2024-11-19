На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Свердловской области завершили расследование уголовного дела об убийстве жительницы из-за варки немытого картофеля, сообщает РИА Новости.

По данным Следственного комитета, в апреле мужчина поссорился с малознакомой женщиной из-за того, что ему не понравилось, как та стала варить картошку.

Женщина порезала пополам немытый картофель и положила в кастрюлю, из-за чего уралец высказал ей претензию. Она в свою очередь ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, на почве чего он ударил ее рукой.

В СК подчеркнули, что женщина потеряла равновесие и упала в открытый погреб, продолжив при этом ругаться на мужчину. Тогда обвиняемый спустился в погреб и несколько раз ударил ее кочергой, после чего закрыл погреб и ушел спать. Утром обвиняемый закопал женщину, находившуюся в бессознательном состоянии, на своем придомовом участке. Ее смерть наступила из-за механической асфиксии от вдыхания земли.

Следователи выяснили, что ранее обвиняемый был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из колонии он вышел в марте 2023 года.

Ранее тело женщины с травмой головы нашли на детской площадке. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.

В рамках расследования под подозрение подпала дочь убитой. Криминалисты во время осмотра квартиры женщины обнаружили следы замытых следов крови. Предположительно установлено, что девушка убила мать раритетным ножом. Ее арестовали.

