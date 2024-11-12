Тело женщины с повреждениями головы обнаружено в ТиНАО

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, найденной в ТиНАО с повреждениями в области головы, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета России по Москве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подробности случившегося уточняются.

Ранее спасатели, которые прибыли на помощь 54-летнему москвичу-инвалиду, обнаружили в квартире тело его жены, погибшей примерно неделю назад. Мужчина сам обратился в оперативные службы, которым сообщил, что упал в своей квартире в Таганском районе. По его словам, после падения он более суток не мог подняться из-за инвалидности.

Спасатели вскрыли дверь в квартиру, обездвиженного мужчину госпитализировали. В соседней комнате было обнаружено тело женщины 1987 года рождения. По данному факту проводится разбирательство, выясняются обстоятельства смерти женщины.