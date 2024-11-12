Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 09:57

Происшествия

Тело женщины с повреждениями головы обнаружено в ТиНАО

Фото: 123RF/savmaster

Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, найденной в ТиНАО с повреждениями в области головы, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета России по Москве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подробности случившегося уточняются.

Ранее спасатели, которые прибыли на помощь 54-летнему москвичу-инвалиду, обнаружили в квартире тело его жены, погибшей примерно неделю назад. Мужчина сам обратился в оперативные службы, которым сообщил, что упал в своей квартире в Таганском районе. По его словам, после падения он более суток не мог подняться из-за инвалидности.

Спасатели вскрыли дверь в квартиру, обездвиженного мужчину госпитализировали. В соседней комнате было обнаружено тело женщины 1987 года рождения. По данному факту проводится разбирательство, выясняются обстоятельства смерти женщины.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика